Minister van Binnenlandse Zaken Pieter De Crem (CD&V) "hoopt" dat ontsnapte IS-strijders opnieuw gevat kunnen worden

"Maar ik heb ook gezegd dat het nulrisico niet bestaat", verduidelijkt minister De Crem nu in "De wereld vandaag" op Radio 1. "Op dit moment weten we nog altijd wie in de kampen is en we weten ook wie er niet meer is. We proberen samen met onze veiligheidsdiensten en de internationale contacten ervoor te zorgen dat we kennis hebben vanwaar die mensen zich bevinden om ze - indien mogelijk - opnieuw in bewaring te brengen en om ze zo snel mogelijk te gaan berechten in de regio."

De vraag is natuurlijk hoe realistisch het is om de ontsnapte IS-strijders opnieuw te vatten. "Ik sluit in deze moeilijke omstandigheden niets uit", zegt minister De Crem daarover. "Het is niet uit te sluiten dat ze opnieuw worden gevonden en opgepakt, of dat ze zich misschien zelf gaan aanbieden in een ander kamp. Het is ook mogelijk dat ze onderduiken. De informatie-uitwisseling verloopt optimaal. Bedoeling is van ze op een of andere manier te kunnen repertoriëren (inventariseren, red) - ik hoop dat dit ook gebeurt - en ze dan opnieuw in bewaring te brengen."

Volgens De Crem heeft het "geen enkele zin om de mensen nu de stuipen op het lijf te jagen". "Er zit nog altijd een heel groot deel van de Syriëstrijders in de kampen die nog altijd bewaakt worden door de Koerden. Daarrond zijn er cirkels van internationaal toezicht. We zitten niet stil om te kijken hoe of waar die mensen zich zouden kunnen bevinden". Bovendien tonen de mensen in de kampen weinig animo om de kampen te verlaten, beweert minister De Crem, "omdat het perspectief van in het strijdgebied terecht te komen om dan eventueel in een Turks bezet gebied te komen alles behalve wervend is".