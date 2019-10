Mysterieuze Amerikaanse longziekte gelinkt aan e-sigaret heeft een naam gekregen: EVALI

Het CDC geeft op zijn website vooral praktische informatie voor artsen over hoe en wanneer ze de diagnose moeten stellen en hoe ze patiënten dienen te behandelen. Voor gebruikers van e-sigaretten is de belangrijkste raad om zeker geen THC-producten toe te voegen aan vapevloeistoffen en in het beste geval te stoppen met vapen. Supermarktketen Walmart heeft ondertussen aangekondigd geen nieuwe e-sigaretten meer te verkopen.

In Nederland zijn nog geen officiële gevallen van EVALI bekend, maar de bezorgdheid rond de e-sigaret is er wel. In Nederland heeft de longartsenvereniging (NVALT) recent nog om een totaalverbod op de e-sigaret gevraagd.