Nieuw brexitakkoord: bye bye backstop in Noord-Ierland, maar wat komt er nu in de plaats?

De Britse premier Boris Johnson is erin geslaagd een nieuw brexitakkoord te sluiten met de Europese Unie. Het is nu voor hem bang afwachten of zaterdag een meerderheid in het Britse Parlement er “aye” ("ja") tegen zal zeggen. De Noord-Ieren van de DUP en Labour hebben alvast aangekondigd dat ze “no” ("nee") zullen stemmen. Waarom? Dat zit hem vooral in de regeling over de grens tussen Ierland en Noord-Ierland.