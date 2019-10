Nu al recordaantal klachten over stiptheid bij De Lijn

"Geen cijfers om vrolijk van te worden", erkent minister Peeters. Zij wijst op de noodzaak om dringend actie te ondernemen. Zo wordt er volgens haar hard gewerkt aan het probleem van het chauffeurstekort. "De Lijn meldt dat ze op eind september 410 nieuwe chauffeurs heeft aangeworven en ze willen eind 2019 afkloppen op 570 nieuwe chauffeurs", aldus Peeters.

Verder is het volgens haar de bedoeling blijvend in te zetten op een betere doorstroming om de stiptheid te verbeteren en moet de geplande gegarandeerde dienstverlening ook helpen om het aantal afgeschafte ritten door staking terug te dringen.

Volgens SP.A-politica Els Robeyns wijzen de cijfers op een "structureel probleem" bij De Lijn. "Er moeten serieuze alarmbellen gaan rinkelen", aldus Robeyns. Volgens haar mag er absoluut niet verder bespaard worden op de middelen voor De Lijn. "Mensen blijven dagelijks in de kou staan, wachtend op een bus die niet komt. Dat het antwoord dan is dat het aanbod verder zal verminderd worden, op een moment dat de files nog nooit zo lang zijn geweest en de ambitie van het regeerakkoord net is om het aanbod te verhogen en de dienstverlening te verbeteren, is de wereld op zijn kop."

Ook PVDA-parlementslid Jos D'Haese ziet geen ruimte voor extra besparingen of "efficiëntiewinsten" bij De Lijn. "De Lijn is al kapotbespaard", klinkt het. De PVDA'er gelooft ook niet dat de gegarandeerde dienstverlening een antwoord zal zijn op de stakingen. "Daar is het antwoord niet minimale dienstverlening, maar maximale dienstverlening zodat het personeel zelf tevreden is en niet hoeft te staken", aldus D'Haese. De PVDA'er waarschuwt ook voor de verdere privatisering van het openbaar vervoer. Daarvoor wijst hij naar buitenlandse voorbeelden, zoals in Nederland. "In Nederland is dat een fiasco. Terwijl een Omnipas in Vlaanderen 319 euro kost, kost een gelijkaardig abonnement in Nederland bijna 3.000 euro. Is het dat waar jullie naartoe willen?".