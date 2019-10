Moeten we toegeven aan de perversiteit van enkelen, en dus minder foto’s van onze kinderen online gooien?

Edward Snowden omschrijft het in zijn nieuwste boek, "Permanent Record", op de volgende manier: “Everything that we do now lasts forever, not because we’d want to remember, but because we’re no longer allowed to forget”.

Ik schreef hier al eerder over de privacy-paradox. De meesten onder ons vinden privacy belangrijk, maar als puntje bij paaltje komt, zijn we snel geneigd dit overboord te gooien. Laat ik u een voorbeeld geven. Een kinderopvang vraagt aan de ouders of zij foto’s mogen nemen en publiceren van het kind, weze het op een gesloten systeem of een "gesloten" Facebook-groep of pagina. Er zal altijd wel een ouder bijzitten die hier niet meteen een groot voorstander van is, en dit weigert.

Na verloop van tijd ziet deze ouder echter leuke en mooie foto’s van andermans kroost verschijnen, en de ondraaglijke gedachte maakt zich van de ouder meester: "Wat met mijn eigen kroost?" Uiteindelijk draait de bewuste ouder zijn beslissing toch terug, en geeft hij alsnog toestemming voor het nemen en publiceren van foto’s. De privacy paradox.