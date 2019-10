Raf Terwingen 3e kandidaat voor CD&V-voorzitterschap: "Term partij achterhaald, moeten komen tot ledenbeweging"

Terwingen zegt dat hij "de kandidaat van de verandering" wil zijn: hij wil onder andere de partijleden meer macht geven en de "c" van christelijk, in de naam van de partij extra in de verf zetten.

"De term partij lijkt mij een beetje achterhaald. Ik denk dat je moet komen tot een beweging, een ledenbeweging. Maar wel binnen een heel duidelijk christendemocratisch kader", zegt de kandidaat-voorzitter.

Volgens Terwingen is het geen toeval dat de kandidaten die zich tot nu toe gemeld hebben voor het CD&V-voorzitterschap allemaal burgemeester zijn. "Als burgemeester weet je heel goed dat burgerparticipatie heel belangrijk is. En op dat lokaal niveau heeft onze partij wel nog heel wat succes. We moeten dat doortrekken naar de partij en durven komen tot ledenparticipatie."