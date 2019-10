Oostende redt historische reddingsboot

De Watson III is één van de drie reddingsboten die na de Tweede Wereldoorlog besteld werd voor de reddingsdienst aan zee. Ze waren erg zeewaardig en quasi onzinkbaar door de luchtdichte compartimenten. De Watson III werd in 1980 uit de vaart genomen. Sindsdien lag de boot op verschillende plaatsen maar van restaureren kwam nooit iets in huis. Nochtans werd het schip in 2011 beschermd als varend erfgoed.

Fondsen

De historische boot lag de laatste jaren te verkommeren in de haven in Brugge. Maar daar moest het schip weg. De eigenaar vertelde dat hij het schip gratis weggeeft aan wie het restaureert. En de haven van Oostende is op de kar gesprongen. De Watson III werd overgebracht naar Oostende. Samen met de vzw Restart zal het schip daar gerestaureerd worden. Restart zal een restauratieteam samenstellen. De vereniging zoekt ook fondsen van private investeerders en sponsors.

Ambassadeur

Eenmaal de Watson III terug zeewaardig is, wil Restart het vaartuig gebruiken voor maritieme activiteiten zoals excursies op zee of binnenwateren. Uiteraard zal de reddingsboot een ambassadeur worden voor Oostende op diverse maritieme activiteiten zoals Oostende voor Anker.