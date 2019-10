"Opgehangen vrouw" blijkt gewoon was achter raam in Erpe-Mere

Bewoonster Sylvia vertelt: "Ik zag ineens allemaal blauwe lichten rond mijn huis. Ik dacht dat er iets was gebeurd bij de buren, dus ik doe boven de deur open aan het boventerras om te kijken. Ze stonden blijkbaar aan mijn deur."

Iemand die het huis was voorbijgewandeld, had de hulpdiensten gebeld. Die persoon dacht dat er zich iemand had opgehangen achter haar raam. "Ik begreep niet waarom de politie daar stond. Dat was gewoon mijn pull en mijn broek die aan het drogen waren!" De politie vroeg haar om haar was weg te halen. "Ik hang al twee jaar mijn was op achter mijn raam, ik hang dat 's avonds op en 's morgens haal ik dat er weer af."

Gelukkig is alles goed afgelopen: "Nadien kan je daar wel mee lachen, maar op het moment zelf was ik wel heel erg geschrokken. Maar dat zijn dingen die gebeuren natuurlijk."