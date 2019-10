Opnieuw sterft bokser aan verwondingen opgelopen tijdens een bokswedstrijd

De 27-jarige Patrick Day, een superweltergewicht, stond zaterdagavond in de ring tegenover zijn landgenoot Charles Conwell. In de tiende ronde werd Day door Conwell knock-out geslagen. Day zeeg neer op het canvas en werd vanuit de boksring met een draagbaar naar het ziekenhuis gebracht. Daar bleek meteen dat hij er slecht aan toe was. Een spoedhersenoperatie hielp niet meer. Gisteravond is hij overleden in het bijzijn van familie, dichte vrienden en leden van zijn boksclub.

Wedstrijdpromotor Lou DiBella bracht het trieste nieuws naar buiten: "Patrick Day is op 16 oktober overleden aan de gevolgen van een traumatisch hersenletsel."

De Amerikaan is niet de eerste bokser die dit jaar sterft aan de gevolgen van letsels die hij tijdens een kamp oploopt. In juli werd ook de 28-jarige Rus Maksim Dadasjev knock-out geslagen. En ook hij overleed enkele dagen later aan zijn verwondingen. En twee dagen later onderging de Argentijn Hugo Santillan hetzelfde lot.