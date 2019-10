Turkije en Verenigde Staten kondigen tijdelijk staakt-het-vuren aan in Noord-Syrië

Het onderhoud tussen de Amerikaanse vicepresident Mike Pence, minister van Buitenlandse Zaken Mike Pompeo en de Turkse president Recep Tayyip Erdogan heeft resultaat opgeleverd. Dat kondigde Pence vanavond aan.

"Ik kondig met trots aan dat we een staakt-het-vuren in Syrië overeengekomen zijn", zei Pence op een persconferentie in Turkije. In eerste instantie zal het Turkse leger in Noord-Syrië 120 uren lang - 5 dagen dus - de wapens laten zwijgen.