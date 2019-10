Aannemer die 11 jaar cel kreeg voor poging moord op eigenaars villa, nu toch vrijgesproken

Een aannemer van 32 uit Merksem die was veroordeeld voor poging tot moord op de eigenaars van een villa in Wuustwezel die hij renoveerde, is in beroep vrijgesproken. De man kreeg in eerste aanleg nog 11 jaar cel. De eigenaars waren na een sms van de aannemer naar hun huis gegaan, maar daar bleek de gaskraan opengedraaid. Volgens het hof van beroep blijkt uit telefoniegegevens dat dat niet het werk van de aannemer kon zijn. De aannemer moet wel een hoge schadevergoeding betalen voor oplichting van de eigenaars bij de betrokken verbouwing.