Assisenproces over "Pokemonmoord" gestart: beschuldigde herinnert zich plots wat er is gebeurd

7 februari 2017, rond 18 uur. De mama, stiefpapa en papa van Shashia Moreau doen aangifte bij de politie. Hun 20-jarige dochter is 's morgens vertrokken, zou in de namiddag nog een vriend zien en vervolgens rond 18 uur naar huis komen. Maar bij de vriend is ze nooit komen opdagen, en ook thuis is ze niet.