Premier Noord-Macedonië lanceert ultieme oproep voor toetredingsonderhandelingen EU

De voormalige Joegoslavische republiek Macedonië veranderde vorig jaar van naam en heet voortaan Noord-Macedonië. Dat gebeurde onder druk van buurland Griekenland, dat een gelijknamige provincie Macedonië heeft. Volgens Zaev was dit een van de voorwaarden om de toetredingsonderhandelingen op te starten. Hij zegt ontgoocheld te zijn, mocht er in Brussel niet mee ingestemd worden om de onderhandelingen op te starten.

De Europese Commissie vindt alvast dat Noord-Macedonië voldoende hervormingen heeft gerealiseerd om onderhandelingen te openen, maar Frankrijk is het daar niet mee eens. Verwacht wordt dat de regeringsleiders uit de regio president Emmanuel Macron onder druk zullen zetten, maar allicht zal er niet makkelijk een oplossing uit de bus komen. Ook Nederland heeft nog bedenkingen bij Noord-Macedonië en dan is er ook nog buurland Albanië. Ook Albanië hoopt op termijn tot de EU te kunnen toetreden. Enkele lidstaten willen de toetredingsonderhandelingen van Albanië en Noord-Macedonië samen laten opstarten.

Het is afwachten of er tijdens de top van vandaag en morgen in Brussel overeenstemming wordt bereikt.