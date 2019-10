Leider van protest in Hongkong aangevallen met hamers

De leider van de protestbeweging in Hongkong, Jimmy Sham, is gisterennacht aangevallen met hamers. Dat bewijzen verschillende foto’s op het internet. De aanslag gebeurde enkele uren nadat staatsleider Carrie Lam haar jaarlijkse toespraak in het parlement had geschrapt. Sham ligt momenteel in het ziekenhuis. Hij laat in een Facebookpost weten "in orde" te zijn en trouw te blijven aan het geweldloze protest in Hongkong.