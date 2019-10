Recyclageparken van Ecowerf vandaag gesloten

Ecowerf telt 25 recyclageparken in het oosten van Vlaams-Brabant. Maar wie er vandaag zijn afval kwijt wil, zal nog een dagje langer moeten wachten. De parkwachters brengen immers een bezoek aan Bebat in Tienen, het bedrijf verantwoordelijk voor de inzameling van alle batterijen in België. Door de steeds grotere diversiteit aan batterijen zijn er heel wat veranderingen in het recyclagelandschap. "Ze kunnen er zien hoe het sorteerproces verloopt en waarom het belangrijk is om de verschillende batterijen apart te houden", zegt woordvoerder van Ecowerf Jos Artois.

Asbest

Daarnaast krijgen onze parkwachters een extra opleiding rond asbest en wat te doen in het geval van incidenten. "Ze leren opnieuw hoe ze veilig kunnen omgaan met asbest", zegt Jos Artois. "En als laatste leren ze hoe ze moeten omgaan met een incident. Dat kan bijvoorbeeld iemand zijn die zich snijdt aan een stuk afval." Vanaf morgen zijn de recyclageparken van Ecowerf opnieuw open en staan de parkwachters met heel wat extra kennis paraat op hun recyclagepark.