Ook vader van Nederlands gezin dat jaren afgezonderd leefde, is opgepakt

De oudere leden binnen de Verenigingskerk, zoals de UPF in Nederland heet, kennen de vader van het gezin in Ruinerwold als "een spiritueel persoon". De man was kort lid van de religieuze beweging en vertrok al snel naar Duitsland. "We zijn hem toen uit het oog verloren", zei Koetsier. De woordvoerder heeft sterk het vermoeden dat de vader, samen met iemand anders, een eigen groep is begonnen.

Hij kent de 58-jarige Oostenrijker, die als huurder van het pand is opgepakt, niet. "Die is nooit lid geweest", aldus Koetsier. De wijze waarop de familie in Ruinerwold leefde, staat volgens hem haaks op wat de Verenigingskerk wil uitdragen. De Verenigingskerk treedt juist naar buiten toe. Koetsier: "We sluiten ons niet af van de maatschappij, zoals de familie dit kennelijk in Ruinerwold deed". Een verborgen leven leiden is geen leefwijze die past binnen de visie van de Verenigingskerk, aldus Koetsier.

De Zuid-Koreaanse dominee Sun Myung Moon lanceerde in 2005 UPF tijdens een vergadering van de Interreligieuze en Internationale Federatie voor Wereldvrede in New York.