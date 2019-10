Rutte noemt geweld tussen Turkse en Koerdische Nederlanders in Rotterdam "onacceptabel"

"In dit land mag je demonstreren, maar wel beschaafd", aldus de premier tijdens een debat in de Kamer over de Turkse inval in het noorden van Syrië. "Maatschappelijke conflicten moet je oplossen door dialoog, niet door de beelden die we vanavond uit Rotterdam hebben gezien. Dat is absoluut onacceptabel."

Voor- en tegenstanders van de Turkse inval in Syrië kwamen op straat in Rotterdam. Op verschillende plaatsen kwam het tot geweld. Verschillende mensen zijn aangehouden.