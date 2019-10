Twee lichtgewonden na aanval met hamer in Antwerpse school

"Iets voor halfnegen is iemand de school binnengekomen met een hamer", vertelt Wouter Bruyns van de Antwerpse politie. "Hij heeft één van de personeelsleden verwond en is dan weer vertrokken. De man werd achtervolgd door andere mensen van de school. Daarbij is nog één iemand gewond geraakt. We hebben de ruime omgeving van de school uitgekamd, maar niemand meer gevonden."

Het lijkt dus eerder om een bewuste aanval te gaan, dan om een willekeurige actie. Het slachtoffer tegen wie de aanval gericht leek, is leerlingenbegeleider op de school.