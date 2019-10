Stafchef Marc Compernol: "Leger heeft extra geld nodig, maar moet niet afbouwen"

"Er is de problematiek van de jarenlange onderinvesteringen die zich laat voelen in infrastructuur, in tekorten van personeel en in verouderd materiaal", zegt Compernol. "Maar we zijn bezig met een aantal pistes die ons moeten toelaten de toekomst voor te bereiden. Een daarvan is het uitbesteden van een aantal taken die niet noodzakelijk door militairen moeten worden uitgevoerd."