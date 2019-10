Stoelgangtest om dikkedarmkanker op te sporen redt 900 levens per jaar

Dat zoveel Vlamingen zich laten testen, is goed nieuws. Want volgens Sciensano zou de stoelgangtests 900 levens per jaar redden. De stoelgangtest is heel gebruiksvriendelijk en laat toe dikkedarmkanker in een vroeg stadium op te sporen. Hoe vroeger de kanker ontdekt wordt, hoe groter de kans op overleven.