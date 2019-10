Scheldpartij tussen Trump en Pelosi: "Dieptepunt in de Amerikaanse politiek"

"En dan moest de apotheose nog komen", zegt Soenens. De president zegt tegenover de leider van het Congres: "Pelosi heeft hulp nodig. Ofwel is er iets mis met haar bovenkamer. Ofwel houdt ze niet van ons mooie land. Ze zakte door het ijs in het Witte Huis. Het was triest om te zien. Bid voor haar want ze is erg ziek."

Op haar persconferentie benadrukte Pelosi dat Trump van streek leek: "Wat wij zagen van de president was een meltdown. Het was triest om te zien." Volgens Pelosi leek Trump van streek door de resolutie over Syrië die eerder op de dag in het Huis van Afgevaardigden werd gestemd.

