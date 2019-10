Twintig intacte sarcofagen in Luxor: hoe oud zijn ze en wie ligt erin?

De archeologen vonden de doodskisten op de necropolis (oude begraafplaats) van Al Asasif, op de westelijke oever van de Nijl, in de buurt van de stad Luxor. Luxor, in het zuiden van Egypte, was vroeger bekend als Thebe, lange tijd de belangrijkste stad van het oude Egypte. In de omgeving bevinden zich tientallen belangrijke en belangwekkende archeologische vindplaatsen die dateren van 1994 tot 332 voor Christus. Onder meer de beroemde Vallei der Koningen, waar de farao’s begraven zijn, ligt in de buurt.

De houten sarcofagen lagen op twee niveaus in een groot graf. Volgens de Egyptische overheid gaat het om "een van de grootste en belangrijkste vondsten van de voorbije jaren". De kisten verkeren in zeer goede staat en "zien er nog net zo uit als toen de oude Egyptenaren ze achterlieten". De gravures en kleuren zijn goed bewaard.

Het is nog niet duidelijk wie in de sarcofagen ligt. Uit de schilderingen is volgens de archeologen op te maken dat het gaat om belangrijke mensen, zoals machtige functionarissen of edelen.

(tekst gaat voort onder de foto)