Twitter wordt strenger voor populaire politici die regels aan hun laars lappen, zo wordt retweeten niet langer mogelijk

Een Twitterbericht dat de gebruiksvoorwaarden schendt kan door Twitter worden verwijderd. Voor politici met veel volgers of wereldleiders ligt dat wat moeilijker, geeft het bedrijf aan. "We willen duidelijk maken dat die niet boven ons beleid staan", klinkt het in de mededeling. "Maar het is vaak wel in het algemeen belang dat de tweet toegankelijk blijft."