Veer van Schellebelle steekt een maand de Schelde niet over

Het veer van Schellebelle, bij Wichelen, is een populaire overzet over de Schelde. Niet alleen voor scholieren en pendelaars, maar ook voor (wieler)toeristen. Maar als je van de loopbrug afstapt aan de kant van Den Aard kom je meteen terecht op het jaagpad langs de Schelde. Dat geeft al eens conflicten met fietsers die er voorbijrijden.

Asverschuiving

"Die conflictzone gaan we uitgommen", zegt Carolien Peelaerts van de Vlaamse Waterweg. "Dat doen we door een kleine asverschuiving op het jaagpad te maken, ter hoogte van het pleintje. Zo krijgen de mensen die van de loopbrug stappen meer ruimte en kunnen ze, voor ze oversteken naar het pleintje, rustig kijken of er geen fietsers aankomen."

Hinder

"De ingreep gaat ongeveer een maand duren", gaat Peelaerts verder. "In die periode zal het veer niet varen, behalve op 1 en 2 november. Het zal dus even omrijden worden voor de scholieren en de pendelaars, die het veer dagelijks gebruiken. Maar we hebben uiteindelijk voor deze periode gekozen omdat er dan minder toeristen zijn. We hebben ook de nodige afspraken gemaakt met de lokale cafébaas." De Vlaamse Waterweg hoopt dat de werkzaamheden tegen eind november klaar zijn.