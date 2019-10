Venezuela behaalt zitje in VN-Mensenrechtenraad ondanks kritiek

Venezuela heeft een zitje verkregen in de Mensenrechtenraad van de Verenigde Naties voor de periode van 2020-2022, ondanks kritiek van verschillende ngo's en Zuid-Amerikaanse landen. Daarvoor was er een verkiezing bij de Verenigde Naties. De verkiezing is omstreden, aangezien de regering van president Nicolas Maduro wordt beschuldigd van mensenrechtenschendingen.