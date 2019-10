Verenigd Koninkrijk en EU bereiken op de valreep akkoord over brexit, maar zal het door het Britse parlement geraken?

In dat licht kan er meteen een belangrijke kanttekening geplaatst worden bij dit akkoord. Op 14 november 2018 was er ook al eens een brexit-akkkoord, toen met de Britse premier Theresa May. Zij verloor tot drie keer toe de stemming in het Britse parlement. Jeremy Corbyn, de leider van de Britse oppositiepartij Labour, zegt dat deze deal "nog slechter" is dan de deal die May destijds bereikte. En ook andere oppositiepartijen gaan het akkoord niet steunen in het parlement, geven ze aan.

De Britse premier Boris Johnson riep de Britse parlements­leden tijdens een persconferentie met Europese Commissie­voorzitter Juncker op om de brexit-deal zaterdag goed te keuren in het parlement. Wellicht zal Johnson nu proberen om een aantal dissidenten bij andere partijen te vinden én om de stem van de mensen die hij vorige maand uit zijn partij zette voor zich te winnen.

