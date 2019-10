Vierde rijstrook op E40 in Gent is nog niet voor morgen

Het Agentschap Wegen en Verkeer blijft zoeken naar oplossingen om de filedruk op de E40 ter hoogte van Gent te verlichten. Een eerste plan om weefstroken aan te leggen tussen Sint-Denijs-Westrem en het knooppunt van Zwijnaarde gaat niet door. De omgevingsvergunning is vernietigd. Dat huiswerk gaat Wegen en Verkeer nu overdoen.

Tegelijk gaat het Agentschap onderzoeken welke ingrepen nodig zijn om het fileprobleem tussen Wetteren en Merelbeke op te lossen. "Maar dat wil niet zeggen dat we daar een vierde rijstrook willen aanleggen", zegt Sylvie Syryn van Wegen en verkeer.

Verzet

Het Gents Milieufront (GMF) en Greenpeace reageren afwijzend op het nieuws. "De vierde rijstrook wordt voorgesteld als een maatregel om de veiligheid te verhogen en het zuiden van Gent beter te ontsluiten. Het recept om alsmaar bijkomende weginfrastructuur aan te leggen blijkt nochtans niet te werken", stelt Steven Geirnaert van het GMF. "De plannen gaan in tegen de Vlaamse doelstellingen rond klimaat, geluid en luchtkwaliteit", voegt Geirnaert er aan toe.

Voorbarig

Maar het is nog lang niet zo ver. "We gaan het project tussen Sint-Denijs-Westrem en Zwijnaarde nu eerst dieper analyseren. Daar komt dus een nieuwe studie over de milieu-effecten", zegt Sylvie Syryn van het Agentschap Wegen en Verkeer. "Daarnaast is het veel te vroeg om nu al te spreken van een vierde rijstrook tussen Wetteren en Merelbeke. We gaan eerst bekijken hoe we de aansluitingen met de R4 en de N42 kunnen optimaliseren."