Daar zijn de eerste kandidaten: Vincent Van Peteghem en Katrien Partyka willen voorzitter van CD&V worden

Van Peteghem is momenteel Vlaams Parlementslid en burgemeester van De Pinte. Hij zegt dat hij in zijn gemeente al het goede voorbeeld heeft gegeven. "In 2012 zijn we daar in de oppositie beland. Maar we hebben opnieuw één ploeg proberen te vormen en samen aan hetzelfde zeel getrokken. Ik denk dat dat ook op bovenlokaal niveau moet gebeuren: één ploeg maken die goed communiceert, die vernieuwt en dan zal dat vertrouwen zeker komen. Het vertrouwen in elkaar, maar ook in de kiezer."