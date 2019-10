Europaspecialist Rob Heirbaut over brexitakkoord: "Kans 50-50 dat Britse parlement dit zaterdag goedkeurt"

En mocht dat scenario zich herhalen, werpen zich nieuwe vragen op. "Dan is er geen akkoord meer en is het weer de vraag of er uitstel komt of niet. Johnson heeft altijd gezegd dat hij geen uitstel zal vragen, dat de brexit op 31 oktober doorgaat mét of zónder akkoord. Maar intussen is er natuurlijk een wet goedgekeurd die hem kan dwingen om uitstel te vragen", legt Heirbaut uit. En zoals al vaker gezegd is in dit hele verhaal: "Het is dus even afwachten."