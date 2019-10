Voetbal Vlaanderen overlegt met clubs over Turkse militaire groet: "Bereidheid om dit in toekomst anders aan te pakken"

In Heusden-Zolder en Beringen zelf is het overleg met de betrokken clubs intussen ook al gebeurd. Zowel Mario Borremans, de burgemeester van Heusden-Zolder (GOED), als burgemeester Thomas Vints (CD&V) van Beringen zeggen dat het gesprek constructief verliep.

"Turkse FC heeft de foto's intussen al van de website en de sociale media gehaald", zegt burgemeester Vints. "In het clubbestuur zitten trouwens niet alleen mensen van Turkse origine. Het bestuur beklemtoonde nog eens dat iedereen welkom is in de club en dat er geen plaats is om aan politiek te doen."

Ook in Heusden-Zolder zijn er afspraken gemaakt met FC Anadol. "De club gaat alles in het werk stellen om dergelijke voorvallen in de toekomst te vermijden", zegt burgemeester Borremans. "Politiek hoort niet thuis op een sportveld. Laat sport vooral een middel zijn om sociale contacten te leggen."