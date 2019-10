Jeugdauteur Marc de Bel hekelt voorleesuil: "Die uil is voor kinderen wat een sekspop voor volwassenen is"

Bovendien zijn drukbezette ouders niet de enige doelgroep van Luka. "Er zijn veel kinderen die thuis niet veel in contact komen met de Nederlandse taal en daar kan de robot een mooie aanvulling bieden", laat de uitgeverij weten. "Het gaat dan over anderstalige kinderen of kansarme kinderen die weinig in contact komen met boeken of voorlezen."

Daarnaast is de voorleesuil ook een alternatief voor andere manieren van ontspanning. "Als ouder heb je niet altijd de tijd om voor te lezen en dan is de keuze snel gemaakt om de kinderen voor de televisie of aan de iPad te zetten. De robot is hier een mooi alternatief voor."