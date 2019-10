Welke paddenstoelen zijn giftig en welke eetbaar? Doe de test

Wie deze dagen de natuur in trekt, zal het misschien al gemerkt hebben: overal duiken paddenstoelen op uit de grond. Sommige daarvan zijn een delicatesse, maar er groeien ook uiterst giftige exemplaren in onze bossen. En de verschillen zijn soms klein. Ervan eten doet u dus beter niet, ze plukken is trouwens verboden in Vlaanderen en Brussel. Maar kent u het verschil tussen een eetbare en een giftige paddenstoel? Doe hier de test.