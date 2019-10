Wildplukker betrapt in Merksplas-Kolonie: "Drie zakken vol paddenstoelen"

Op het domein Merksplas-Kolonie zijn wildplukkers betrapt met maar liefst drie zakken vol boleten, eetbare paddenstoelen zijn dat. Het plukken van paddenstoelen is nochtans verboden. "De wet is daar vrij strikt in. Je mag geen paddenstoelen plukken in het bos. Er zijn natuurlijk gradaties. Als je er een omeletje mee wil bakken, dan is dat minder erg dan wanneer je drie volle zakken meeneemt", zegt Bart Hoeymans, boswachter in de Kempen voor Natuur en Bos.

De plukkers riskeren niet alleen een geldboete, het is ook gevaarlijk. "Wildplukken van paddenstoelen is zeker niet zonder risico. Er zijn veel giftige paddenstoelen en die zijn niet altijd makkelijk te herkennen. We willen in de eerste plaats ongevallen vermijden", zegt boswachter Bart in "Start je dag" op Radio 2. "Het is ook niet fijn als de zwammen verdwijnen. We willen dat iedereen kan genieten van de paddenstoelen in het bos."

Handel in paddenstoelen?

Volgens Bart zijn er de laatste jaren almaar vaker mensen actief die paddenstoelen plukken om op te eten. "Bij ons in de Noorderkempen wonen nu veel meer mensen uit Oost-Europa dan vroeger. Dat zijn bijvoorbeeld seizoensarbeiders. Zij hebben veel meer de gewoonte en cultuur om paddenstoelen uit het bos te halen om op te eten", besluit Bart Hoeymans.