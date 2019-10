Zonhoven wil belevingspad rond prehistorische sites

Tot eind juni worden workshops georganiseerd en gisteren zijn daar zo’n 40 mensen op afgekomen. Om de sites beter te kunnen bekijken, wil de gemeente een belevingsroute maken rond de Holsteensite en de rendierjagerssite. Tijdens de workshop zijn er heel wat goede ideeën op tafel gelegd. Guido Pirotte van de dienst toerisme: “Heel leuke dingen zijn daar gezegd. In plaats van met een klassiek bord willen we het landschap laten zien uit het stenen tijdperk, door in een kijker een beeld te monteren van dat landschap.

Stenen werktuigen

Op de sites liggen heel wat stenen die ook kunnen gebruikt worden in de nieuwe belevingsroute. Guido Pirotte: “We willen ook iets met stenen gaan doen, zoals bijvoorbeeld met een ijzerzandsteentje. Dat kan dienen als schuurpapier en kinderen kunnen daar bijvoorbeeld stokjes scherp mee maken.”

Workshops

Nog tot eind juni zijn er workshops in Zonhoven over de historische sites. De volgende is gepland op 19 november.