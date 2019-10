10 jaar geleden: "meteorietinslag" doet Letten even economische crisis vergeten…

In Zweden, waar het hoofdbureau van Tele2 gevestigd was, was men vooral tevreden dat er geen slachtoffers gevallen waren. De reacties uit de marketingwereld waren nadien op zijn minst verdeeld. "Wat heeft deze stunt met de activiteiten van Tele2 te maken? Nee, deze stunt is een echte ramp. Hiermee verleid je toch geen jongeren om naar jouw telecombedrijf over te stappen", besloot Michael Brown van het pr-bedrijf Beatwax op website PR Week.

Toch concludeerden anderen dan weer dat "slechte publiciteit ook publiciteit is" en dat in ieder geval de naam 'Tele2' wereldwijde weerklank, van CNN over BBC News tot Russia Today, gekregen had, in tegenstelling tot operatoren met een traditionelere vorm van reclame maken. Zo zou het telecombedrijf in Letland een stijging van 10% aan nieuwe klanten hebben opgetekend nadat de stunt viraal gegaan was. "Een zero-mediabudget met een gigantische respons", was dan ook een conclusie die veel andere marketingmedewerkers naar adem deed snakken.