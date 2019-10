14 burgers omgekomen in Syrië na Turkse aanval, ondanks het staakt-het-vuren

De Franse president Emmanuel Macron, de Britse premier Boris Johnson en de Duitse bondskanselier Angela Merkel gaan "in de komende weken" samenzitten met de Turkse president Recep Tayyip Erdogan om te praten over het Turkse militaire offensief in het noorden van Syrië. De gebeurtenissen doen volgens het Franse staatshoofd "vragen rijzen over de werking van de NAVO".

Na afloop van de Europese top in Brussel liet Macron verstaan dat hij met Johnson en Merkel "een gemeenschappelijk initiatief" heeft afgesproken om Erdogan te spreken. Dat onderhoud zal "in de komende weken" plaatsvinden, "zonder twijfel in Londen". Daar vindt begin december een NAVO-top plaats.

"Het is belangrijk dat we op zijn minst met de drie Europese landen en Turkije kunnen samenkomen en coördineren", meent Macron. "We willen begrijpen waar Turkije heen wil en hoe we het land naar meer redelijke standpunten kunnen brengen, die zijn interne veiligheidsbelangen verzoenen met de agenda van de NAVO en de solidariteit die er binnen de NAVO moet bestaan."