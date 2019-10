Zes maanden effectieve celstraf voor Lommelse ex-schepen voor betrokkenheid bij plofkraken

Anick Berghmans was niet alleen schepen in Lommel, ze was ook bekend van haar optredens in Big Brother en op Ketnet. Ze was vorig jaar opgepakt na een plofkraak op een geldautomaat van bpost in Lommel op 21 juni 2018. In de schuur aan haar woning werd een auto teruggevonden die bij de kraak betrokken was. Er lagen ook bankbiljetten in die uit de kluis van de automaat afkomstig waren.

Voortvluchtig

Berghmans had de auto daar laten stallen door een kennis. Die man, een vijftiger uit Zele, kreeg 5 jaar cel. Hij is voortvluchtig. Drie Nederlanders kregen van de rechter in Hasselt celstraffen van 5, 7 en 8 jaar. De aanklager had tegen Berghmans 4 jaar celstraf gevraagd, maar het is dus een lichtere straf geworden.