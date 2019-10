436 vaten met drugsafval gedumpt op landweg in Bocholt

Welke chemische stoffen precies in de 436 vaten zitten, wordt nog onderzocht. Maar de vondst is de grootste tot nu toe in de politiezone Carma. De totale inhoud wordt geschat tussen 10.000 en 15.000 liter. Enkele vaten zijn gescheurd, daarom heeft de brandweer de omgeving van de Veldstraat afgesloten. Ook de civiele bescherming en het gerechtelijk lab zijn ter plaatse.

Anoniem meldpunt

De politie en het parket roepen inwoners nogmaals op om een verdachte geur of dumping te melden op het anoniem meldpunt van het parket op het nummer 0800/20.877.