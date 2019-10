"Abominable": hoe een animatiefilm over een yeti leidt tot ruzie over de Zuid-Chinese Zee

De reacties op de controversiële kaart in "Abominable" liegen er niet om. In Vietnam heeft de overheid de film uit de zalen gehaald. Ook in de Filipijnen waren het publiek en de regering not amused. Minister van Buitenlandse Zaken Teddy Locsin heeft op Twitter opgeroepen de film te boycotten en wil de scène laten verwijderen. En de Maleisische overheid heeft beslist dat de film volgende maand in de zalen mag spelen op voorwaarde dat de bewuste scène geschrapt wordt.

Het is niet meteen duidelijk waarom de Chinese kaart in "Abominable" opgenomen is, de Zuid-Chinese Zee speelt geen rol in het verhaal. DreamWorks werkt samen met de Chinese producent Pearl Studio. Critici beschuldigen China ervan om de kaart in de film te steken om hun eisen in de Zuid-Chinese Zee op wereldvlak minder controversieel te maken.

DreamWorks en Pearl Studio hebben voorlopig nog niet gereageerd op de hetze.