Een ongeziene stortvloed aan voorzitterskandidaten bij CD&V: zijn Sneeuwwitje en de 7 dwergen terug?

Uit de vele kandidaten blijkt in elk geval dat er geen sturing meer is van een partijtop die heel het apparaat achter één kandidaat schaart. Aan de top van CD&V is er een vacuüm. Van de G4 die jarenlang de lakens uitdeelde, blijft niet zoveel meer over. Voormalig voorzitter Wouter Beke heeft veel van zijn pluimen verloren nadat hij zichzelf achtereenvolgens tot federaal en Vlaams minister had benoemd.

Voormalig Vlaams minister-president en vicepremier Kris Peeters is verkast naar Europa. Voormalig voorzitter en Europees Commissaris Marianne Thyssen is gestopt met politiek. Alleen Vlaams viceminister-president Hilde Crevits blijft nog over van de vier toppers. Vraag is of zij nog de voorzittersverkiezing kan of wil sturen. De Roeselaarse burgemeester Kris Declercq kwam duidelijk uit haar stal, maar uiteindelijk is hij geen kandidaat. Hij zegt dat het voorzitterschap moeilijk te combineren valt met het burgemeesterschap. Wellicht springt hij ook niet omdat er geen top klaar staat om hem te steunen.