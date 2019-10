Brihang verrast Will Tura met rapversie "Arme Joe": "Ik ben van mijn stokje gevallen"

Brihang was vanmorgen te gast bij Studio Brussel om zijn nieuwe album "Casco" voor te stellen. Tijdens zijn livesessie op de radiozender bracht hij ook een cover. De West-Vlaamse rapper koos voor een klassieker van een andere West-Vlaming: "Arme Joe" van Will Tura. Een nummer dat in het verleden al door Noordkaap in een rockjasje werd gestoken. Brihang koos het nummer omdat Will Tura volgens hem de eerste West-Vlaamse rapsong ooit heeft gemaakt, met "Moa ven toh".

Na Brihangs optreden polste Studio Brussel naar een reactie bij Will Tura zelf. En die was enorm onder de indruk. "Ik ben van mijn stokje gevallen, het is fantastisch! Het heeft me zo geboeid, zo'n originele versie, met de swing die hij in mijn nummer legt. Ik krijg er kippenvel van", aldus de keizer van het Vlaamse lied. Will Tura wenste Brihang nog veel succes met zijn carrière. "Ik denk dat je een hele grote wordt", klonk het.