Britse kranten na het brexit-akkoord: "Het echte gevecht voor Boris Johnson, dat begint nu pas"

Diezelfde opgeluchte Boris Johnson op de voorpagina van The Daily Telegraph. Die zich met het akkoord op de Europese top gesterkt weet om de stemming in het Britse Lagerhuis morgen tegemoet te zien. "It's my deal or no deal", "mijn akkoord of geen akkoord", dat is het ultimatum. "En de Britse premier heeft -uiteindelijk, dan toch- bewezen dat hij een staatsman is", schrijft commentator Allister Heath.