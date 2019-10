Burgerbudget Gent wordt 5 keer groter: "We hopen dat het de samenwerking in de wijken stimuleert"

De stad Gent heeft haar begrotingscijfers bekend gemaakt en opvallend is dat het burgerbudget vijf keer zo groot wordt. De afgelopen jaren was zo’n budget al een succes en sloegen enkele bewoners de handen in elkaar voor onder andere de opstart van een buitenklas, een gezamenlijke moestuin en mobiele bomen. Nu het budget groter is, kunnen er dus nog meer projecten gerealiseerd worden.

25 wijken

De stad wil het burgerbudget toegankelijk maken voor alle wijken in Gent. Dat zijn er 25. “Het is de bedoeling dat elke wijk over een bepaald budget zal kunnen beschikken. Via dialoog in de wijk en door samen te werken kunnen ze dan beslissen waaraan die middelen besteed kunnen worden”, vertelt schepen Astrid De Bruycker (sp.a).

Samenwerking stimuleren

“We hopen dat de burgerbegroting de samenwerking in de verschillende wijken stimuleert”, gaat Astrid De Bruycker verder. “Iedereen kan deelnemen aan de gesprekken, ook mensen die niet vaak aan dat soort dingen meedoen, mensen die het financieel moeilijk hebben, ouderen, jongeren,… Samen kunnen ze dan nadenken over wat hun wijk nodig heeft. Voor mij zal de burgerbegroting pas geslaagd zijn, als het er een is van elke Gentenaar.”

Andere cijfers

Maar de vervijfvoudiging van het burgerbudget is niet het enige wat er in de begrotingscijfers van de stad Gent stond. Ze maken ook 434 miljoen euro vrij voor armoedebestrijding, 50 miljoen euro voor openbaar groen en het gezondheidsbudget wordt drie keer zo groot en zal focussen op de geestelijke gezondheidszorg.