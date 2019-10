Charles Michel op EU-top: "Europese Unie moet meer ambitie tonen op internationaal niveau" 

Charles Michel zei voorts: "We hebben gisteren vastgesteld dat er na intense debatten op dit moment geen unanimiteit mogelijk was. Dat betekent niet dat het niet nodig is om nog verder over de kwestie te onderhandelen." Verder zei premier Michel dat België niet zou kunnen wegen op het debat: "Gezien de lopende zaken hebben we een mandaat om een consensus te steunen, maar we kunnen geen actieve rol spelen".