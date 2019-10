Controleactie zwaar vervoer: 125 voertuigen gecontroleerd, 62 overtredingen vastgesteld

Volgens Gerry Peeters zijn de controles zinvol: “in 6 procent van alle ongevallen met lichte letsels is een vrachtwagen betrokken. Bij dodelijke ongevallen loopt dat op tot 24 procent, zonder een uitspraak te doen of een vrachtwagen verantwoordelijk is voor het ongeval of niet. Cijfers tonen duidelijk aan dat verkeerveiligheid zeker een item is in het zwaar vervoer.”