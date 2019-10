"Vranckx-Nomaden" over mensenrechten in Nicaragua: op zoek naar vrouwen die hun verhaal willen vertellen

In april vorig jaar braken er in Nicaragua protesten los tegen hervormingen van de regering Ortega. Die werden hardhandig de kop in gedrukt en sindsdien is het erg gesteld met vrije meningsuiting in het land. Maar veel verhalen zien het daglicht niet. De grote mediakanalen en nieuwskranten zijn stopgezet, maar reporter Lisanne Corijn wil deze verhalen toch naar buiten brengen. Ze reisde voor Vranckx & de Nomaden naar Nicaragua, op zoek naar vrouwen die hun verhalen toch willen delen.