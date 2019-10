Europese bidsprinkhanen op heideterrein in Midden-Limburg

Medewerkers van Natuurpunt denken dat de warme zomers ervoor zorgen dat de bidsprinkhaan ook hier gedijt. De diertjes zijn wellicht meegelift met een auto of vrachtwagen en zijn zo hier beland. Ze komen normaal voor in het Middellandse Zeegebied en Centraal Europa. Het is de eerste keer dat een populatie van deze soort opduikt in Vlaanderen, midden in natuurgebied. Als de sprinkhaan rustig zit, houdt hij de voorpoten gebogen voor het lijf. Zo lijkt het alsof de sprinkhaan bidt, en daar dankt hij zijn naam aan. Maar vergis je niet, want het insect kan prooien razendsnel vangen.

Seksueel kannibalisme

Mannetjes moeten opletten wanneer ze een vrouwtje tegenkomen. Want tijdens of zelfs al vóór het paren doodt het vrouwtje haar partner en eet hem helemaal op. Daar bestaan verschillende theorieën over. Met het opeten van het mannetje kan het vrouwtje extra voedingsstoffen opnemen, daardoor kan het meer en betere eitjes leggen. Een andere mogelijkheid is dat de paring tussen de bidsprinkhanen dan langer duurt en er meer zaadcellen worden overgebracht. Uit onderzoek blijkt wel dat mannetjes zo voorzichtig mogelijk de vrouwtjes benaderen om het er levend vanaf te brengen.

Vrouwelijke bidsprinkhaan (rechts) bijt kop van het mannetje (links) af