"Win extra vakantie als je een griepprik neemt": te weinig werknemers in de zorgsector laten zich inenten

Volgens de Koninklijke Academie voor Geneeskunde kan de vaccinatiegraad nog naar omhoog als de apothekers zélf griepprikken kunnen geven. Dat zegt de Academie in een nieuw, officieel advies. Nu mogen alleen dokters, verpleegkundigen en vroedvrouwen zo'n griepvaccin geven. Maar als apothekers dat ook zouden mogen, zou dat volgens de Academie efficiënter zijn én goed voor de volksgezondheid. Want dan zouden meer mensen zich laten vaccineren, vooral in de meest kwetsbare groepen zoals ouderen.

De Algemeen Pharmaceutische Bond is alvast gewonnen voor het idee. "Je kan bij een apotheker terecht zonder afspraak," zegt Lieven Zwaenepoel. "Je hoeft dan niet eerst naar de dokter voor een voorschrift, dan naar de apotheek voor het vaccin zelf, en dan opnieuw naar de dokter voor een prik. In veel landen gebeurt het al dat apothekers zelf vaccineren, en dat heeft een gunstig effect op de vaccinatiegraad."

Of het ooit zover komt, is nog maar de vraag, want daarvoor moet de wet aangepast worden. "Maar met dit nieuwe advies hebben we een goede grond om daarover te discussiëren, " zegt Zwaenepoel.

