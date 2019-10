Brand bij bedrijf Recticel in Wetteren is onder controle

Recticel in Wetteren, in de wijk Overschelde, maakt producten op basis van polyutheraanschuim als bijvoorbeeld isolatiemateriaal of matrassen. Rond 12.30 uur op de middag is er een hevige brand uitgebroken in een opslagplaats waar blokken schuim opgestapeld lagen. Het bedrijf werd ontruimd, er vielen geen gewonden.

De brandweer kreeg het vuur onder controle en liet de opslagplaats gecontroleerd uitbranden. Het industrieterrein waar het bedrijf gevestigd is aan de Cooppallaan was een tijdlang afgesloten voor alle verkeer.

Omdat Recticel een Sevesobedrijf is, dat is een bedrijf waar gevaarlijke stoffen worden geproduceerd, werden de burgemeesters van de omliggende gemeenten verwittigd en ook het crisiscentrum van de overheid in Brussel. Maar er bleek geen gevaar te zijn. Er is alleen uit voorzorg aan de omwonenden gevraagd om hun ramen en deuren dicht te houden.