Onderhandelaar Guy Verhofstadt na brexitdeal: "Dit was ons oorspronkelijke voorstel van drie jaar geleden"

"Wat er nu ligt, is het eerste voorstel dat we voorgelegd hebben aan de Britten, drie jaar geleden", zegt Guy Verhofstadt. Hij heeft als brexitcoördinator het proces op de voet gevolgd. Voor hem zijn alle principes overeind gebleven die de Europese Unie wilde verzekeren. Verhofstadt zegt dat er een groot verschil is met het uitstapakkoord dat Johnsons voorganger Theresa May bedong maar niet door het Britse parlement kreeg: de tijdsdruk. "Johnson had maar tot 19 oktober (morgen) om het akkoord voor te leggen aan het parlement, anders moest hij uitstel vragen. Dat staat in de wet die vorige maand is goedgekeurd, de zogenoemde Benn Act. Bovendien heeft hij in tegenstelling tot May geen rekening gehouden met de DUP, de Noord-Ierse nationalisten."